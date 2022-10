Welche Erfahrungen konnten Sie aus der Zusammenarbeit mit Apotheken sammeln?

Die Zusammenarbeit empfanden wir als kooperativ und transparent. Lösen Apotheken erstmals ein Cannabisrezept ein, kommen viele Fragen zum Umgang damit auf. Zum Beispiel: Welche Identitätsprüfung fordert meine zuständige Apotheken-Aufsichtsbehörde? Was ist erlaubt und wie muss ich die Blüten verarbeiten? Es sind die gleichen Fragen, mit denen sich Apotheken vor fünf Jahren an uns gewendet haben. Mittlerweile haben wir viele Infomaterialien ausgearbeitet und bieten Schulungen vor Ort an. Wir können hier zwar keine Vorgaben machen, aber Erfahrungswerte anderer Apotheken teilen.