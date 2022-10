Lacosamid gehört zu der Gruppe der Antiepileptika, die vorwiegend an spannungsabhängigen Natriumkanälen angreifen. Natriumkanäle können durch Depolarisation geöffnet werden, wobei Natriumionen in die Zelle fließen. Die Natriumkanäle besitzen einen schnellen und einen langsamen inaktivierten Zustand. Bei ersterem werden innerhalb weniger Millisekunden die Kanäle von der Innenseite der neuronalen Zellmembran her geschlossen– so können sie nicht aktiviert werden, durch Repolarisation gelangen sie zurück zum Ruhezustand. Zweiterer wird durch eine langsame Depolarisation oder wiederholte neuronale Aktivität erreicht: Der Natriumkanal kann so innerhalb von Sekunden oder Minuten in den „langsamen inaktivierten Zustand“ übergehen, wobei der Kanal im Inneren der Pore geschlossen wird.