Im Brandenburgischen Apothekenmuseum in Cottbus können die Besucher eine DDR-Offizin um 1965 betreten (Abb. 1), in der der Geruch aus einer Mischung von B-Vitaminen und nicht dicht schließenden Flaschen in der Luft hängt. Die Leiterin des Museums Annette Schiffner (Abb. 2) erinnert sich: „Eine DDR-Apotheke war immer voll. Vor dem Öffnen um 8 Uhr hatte sich bereits eine Schlange gebildet, die den ganzen Vormittag nicht abriss. Nach einer Mittagspause ging es weiter bis 18 Uhr.“ Auch ihre Profession als Pharmazieingenieurin gehört seit der Wiedervereinigung zur Museums­geschichte. In weniger als 20 Jahren werden die Letzten ihrer Berufsgruppe in Rente gehen. Auf die Frage, wie es war, zu Zeiten der sozialistischen Planwirtschaft zu arbeiten, antwortet Schiffner: „Wir hatten keine schlechte Versorgung. Natürlich fehlte es manchmal an einigen Dingen, aber wir hatten auch nicht so einen Überfluss an Medikamenten wie heute.“ Neue Ware erhielten die Apotheken nur einmal pro Woche oder alle zwei Wochen durch das nächstgelegene Versorgungsdepot. Die Bestellung wurde akribisch geplant. Erkältungsmittel wurden schon im Sommer geliefert, um vor­bereitet zu sein. Viele Hände waren nötig, bis die Ware in den Lagerräumen verstaut war. Hatte das Versorgungsdepot ein Arzneimittel nicht vorrätig, fehlte es allein schon wegen der großen Lieferabstände über einen längeren Zeitraum in der Apotheke.