Insgesamt entsprechen die vom BfArM erhobenen Nebenwirkungen nach Art und Häufigkeit weitgehend den aus den Fachinformationen von Sativex, Canemes und Marinol bekannten unerwünschten Arzneimittelwirkungen.

Eine Limitation der Erhebung ist, dass keine Angaben zur Schwere der Nebenwirkungen gemacht wurden. Da Therapieabbrüche aufgrund von Nebenwirkungen nur selten vorkamen, deutet das für Cremer-Schaeffer und Schmidt-Wolf auf weniger schwerwiegende unerwünschte Arzneimittelwirkungen hin. Sie geben allerdings zu bedenken, dass Nebenwirkungen, auch wenn sie nicht schwerwiegend sind, dennoch eine Relevanz für die Patienten haben. So beeinträchtigen viele der als häufig eingestuften Nebenwirkungen die Vigilanz, zum Beispiel Müdigkeit, Schwindel und Aufmerksamkeitsstörungen. Dadurch könnte die Teilnahme am sozialen und öffentlichen Leben, unter anderem am Straßenverkehr, eingeschränkt sein. Bei älteren Menschen ist auch an ein erhöhtes Sturzrisiko zu denken.

Am wenigsten wurden Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der Anwendung von Cannabisblüten berichtet. Ein Einflussfaktor könnte das geringere Durchschnittsalter der Patienten (46 Jahre) im Vergleich zu den anderen Cannabisarzneimitteln (57,5 bis 60 Jahre) sein. Bei den Anwendern der Cannabisblüten könnten auch Vorerfahrungen in der Anwendung eine Rolle spielen, etwa durch eine Ausnahmeerlaubnis zum Erwerb von Cannabis zu medizinischen Zwecken (vor der Gesetzesänderung 2017) oder einem illegalen Gebrauch. Die Studienautoren merken weiter an, dass über zwei Drittel der Patienten, die Cannabisblüten erhalten, männlich sind und dass gerade Männer seltener Nebenwirkungen melden als Frauen.

Weiter sollte im Hinblick auf die Nebenwirkungen beachtet werden, für welche Symptome und Erkrankungen die verschiedenen Cannabisarzneimittel eingesetzt wurden. In der Dronabinol-Gruppe hatten 18 Prozent der Patienten eine Tumorerkrankung und damit deutlich mehr als in den anderen Gruppen. In der Sativex-Gruppe wurden 20 Prozent der Patienten wegen einer Spastik behandelt, die nicht durch Multiple Sklerose (MS) bedingt war. Dagegen waren 13 Prozent der Patienten in der Cannabisblüten-Gruppe MS-Patienten, obwohl es für diese Patientengruppe mit Sativex ein zugelassenes Fertigarzneimittel gibt (Indikation: mittelschwere bis schwere Spastik aufgrund von MS). Die Studienautoren vermuten, dass diese MS-Patienten in der Cannabisblüten-Gruppe mit Sativex nicht erfolgreich therapiert werden konnten.