Wirksame Symptomlinderung bei Wechseljahrsbeschwerden ganz ohne Nebenwirkungen? Eine Therapie mit bioidentischen Hormonen, die sogenannte Rimkus-Methode, verspricht genau das. Was steckt dahinter? Was ist davon zu halten? Und was ist bei der Herstellung dieser Kapseln in der Apotheke zu beachten?