Schon die Überschriften in der SZ und im Online-Auftritt der Tagesschau machen klar, in welche Richtung der Leser gelenkt werden soll: „Apotheken erhielten zwei Milliarden für Masken – ohne Kontrolle“ bzw. „Apotheken offenbar nie gezielt überprüft“ legen nahe, dass sich die Pharmazeuten auf Kosten der Gesellschaft bereichert haben. Der Vorwurf lautet: „Nach Recherchen von Süddeutscher Zeitung und WDR hat das Gesundheitsministerium bis heute nicht systematisch prüfen lassen, ob die Apotheken die Anzahl der verteilten Masken beim Staat überhaupt korrekt abgerechnet haben.“ Zwar hatte das Bundesgesundheitsministerium den Journalisten auf Anfrage erklärt, es sei Lauterbach „ein wichtiges Anliegen, dass möglicher Abrechnungsbetrug in allen Fällen konsequent verfolgt wird“. Und darauf verwiesen, dass hierfür das Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) zuständig sei. Nachdem dieses aber konstatiert hatte, gar nichts zu prüfen, erklärte Lauterbachs Ministerium auf einmal die Landesbehörden für zuständig.

Und nun kommen wir zum eingangs erwähnten Berliner Sicherheitsgespräch, das die ganze Medienberichterstattung erst ins Rollen gebracht haben dürfte. Denn dort äußerte laut SZ Jörg Engelhard, Leiter des Kommissariats Abrechnungsbetrug beim Landeskriminalamt (LKA) Berlin, dass beim Maskenprogramm für die Apotheken eine Kontrolle „überhaupt nicht vorgesehen“ gewesen sei. Und weiter: „Als Kriminalisten wissen wir, dass es nicht drakonische Strafen sind, die Menschen dazu bringen, keine Straftaten zu begehen, sondern es ist das Entdeckungsrisiko.“ Damit werden die Apotheker unter Generalverdacht gestellt: Nur weil sie nicht mit Kontrollen rechnen mussten, sollen sie bei der Maskenabgabe munter betrogen haben. Ob Engelhard das tatsächlich genau so gesagt hat, konnte auch durch Rückfrage beim Bund Deutscher Kriminalbeamter nicht geklärt werden. Falls ja, so ist es erstaunlich, dass ein solcher Verdacht ohne den Hauch eines Beweises von einem Kriminalbeamten unverblümt geäußert und von Journalisten in Massenmedien verbreitet wird.