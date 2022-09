Was das Schönste an der Forschung war? „Der Austausch mit anderen Forschenden, sei es in Ruanda oder in Japan“, sagt Hauk. Auch nach Abschluss der Dissertation in Tübingen forscht Hauk weiter zu gefälschten oder minderwertigen Arzneimitteln.

Seit April geht sie der Problematik in der Arbeitsgruppe von Prof. Paul Newton an der Universität Oxford auf die Spur. „Auf der Welt gibt es nicht viele Arbeitsgruppen, die sich mit gefälschten und minderwertigen Arzneimitteln beschäftigen“, sagt Hauk. Das Team von Paul Newton engagieren sich wie die Kollegen in Tübingen schon seit vielen Jahren auf dem Gebiet.

In Oxford versucht die Preisträgerin Hauk, den Handelsrouten der Fälscher auf die Schliche zu kommen. Dafür analysieren sie und ihr Team die Isotopenzusammensetzung von Hilfsstoffen, die sie in gefälschten Arzneimitteln finden. Auch will sie erforschen, welchen Einfluss gefälschte und minderwertige Antibiotika auf die Entwicklung von Resistenzen haben. Ist das schon Detektivarbeit? „Ja, das ist Detektivarbeit“, resümiert Hauk.