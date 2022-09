Auf der ABDA-Webseite heißt es im „Newsroom“, DAV und GKV-Spitzenverband hätten sich am heutigen Montag auf die Modalitäten zur Durchführung von Grippeschutzimpfungen in Apotheken verständigt. Der entsprechende Vertragstext solle nun „zügig angepasst und von beiden Seiten unterschrieben werden“. Was das konkret für die Apotheken bedeutet, bleibt allerdings offen. Weitere Details, so heißt es, sollen erst nach der Unterzeichnung des Vertrags bekannt gegeben werden. Wer wissen will, wie viel Geld es also für die Impfung gibt, was mit etwaigem Verwurf passiert und wie abgerechnet wird, muss sich also noch etwas gedulden.