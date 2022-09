Wie so oft entscheidet aber die richtige Dosis über Gift oder Segen. Eine dauerhafte Fluorid-Überdosierung stört die Zahnschmelzbildung und führt ebenfalls zu weißen oder bräunlichen Flecken. Diese Dentalfluorose betrifft häufig die Schneidezähne, wobei Säuglinge und Kleinkinder besonders gefährdet sind. Die optimale Dosis mit höchstem kariespräventivem Effekt bei geringem Fluoroserisiko beträgt laut European Food Safety Authority (EFSA) 0,05 mg/kg Körpergewicht pro Tag [16]. Eine tägliche Dosis von 0,1 mg/kg Körpergewicht dürfe als tolerierbare maximale Einnahmemenge (tolerable upper intake level, UL) hingegen nicht überschritten werden [6]. Die geringe therapeutische Breite wurde in den aktuellen Empfehlungen für Kleinkinder mit 1000 ppm genau berücksichtigt. Dafür müssen Eltern aber unbedingt die Zahnpasta für ihre Kinder dosieren und unter zwei Jahren nur eine reiskorngroße Menge verwenden. Ab zwei Jahren ist dann eine erbsengroße Menge erwünscht. Eine gleichzeitige Verwendung von Fluorid-haltiger Zahnpasta und Fluorid-Tabletten im ersten Lebensjahr soll unterbleiben – und Tabletten werden ab dem ersten Geburtstag ohnehin nicht mehr empfohlen. Nichtsdestotrotz sind Fluoride kein Allheilmittel, denn Karies ist keine Fluoridmangel-­Erkrankung. Sie stellen neben der Ernährung, regelmäßigen Kontrollterminen und der richtigen Zahnpflege aber eine wichtige Säule der Zahngesundheit dar.

Literatur:

