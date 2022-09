In Einzelfällen können die angegebenen Tagesdosen sogar überschritten werden, wie beispielsweise bei Urtikaria. Dabei klagen Betroffene über plötzlich auftretende, juckende Quaddeln. Diese flüssigkeitsgefüllten Schwellungen an der Hautoberfläche sind flüchtig und verschwinden meist innerhalb von ein bis 24 Stunden wieder, können aber einen hohen Leidensdruck verursachen. Da die Symptome im Wesentlichen durch die Histaminwirkung an Endothelzellen und sensorischen Nerven vermittelt werden, haben H1-Antihistaminika wie Cetirizin ihren festen Stellenwert in der Therapie. In einer Studie mit chronischer Urtikaria profitierten einige Patienten von einer Dosiserhöhung bis zur vierfachen Tagesdosis von Levocetirizin und Cetirizin, ohne dass sie dabei über ernste Nebenwirkungen oder verstärkte Müdigkeit klagten.

Da der Saft für Kinder allerdings Propylenglykol enthält, darf im Hochdosisbereich ein kritischer Blick nicht fehlen. Das gilt insbesondere für Fälle, in denen noch weitere Arzneistoffe verabreicht werden. Denn durch die niedrige Aktivität der Alkohol- und Aldehyddehydrogenase kann der Hilfsstoff bei kleinen Kindern akkumulieren und ist insbesondere unter vier Jahren kritisch. Bei Kindern zwischen einem Monat und bis zu fünf Jahren gelten laut europäischer Arzneimittelagentur 50 mg/kg Körpergewicht als Höchstdosis, ab fünf Jahren dann 500 mg/kg pro Tag. Die Grenzwerte sollten nur unter sorgfältiger Abwägung von Nutzen und Risiko überschritten werden. Denn schlimmstenfalls drohen bei Überdosierung Leberschäden, Krampfanfälle und Herzarrhythmie bis hin zu letalem Ausgang.