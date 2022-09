Neben allen üblichen Vorgaben, die ein normales GKV-Rezept betreffen, muss ein Substitutionsrezept weitere Faktoren erfüllen. So fordert die Betäubungsmittelverschreibungsverordnung (BtMVV) die Angabe der Reichdauer in Tagen. Wie diese anzugeben ist, wird nicht vorgeschrieben. Es können also von-bis Angaben sowie Angaben wie „für 5 Tage“ aufgebracht werden. Der Startzeitpunkt einer Reichdauer muss dabei nicht mit dem Ausstellungsdatum übereinstimmen. Der Arzt kann zusätzlich patientenindividuelle Zeitpunkte festlegen, zu denen Teilmengen des verschriebenen Substitutionsmittels in der Apotheke an den Patienten oder die Praxis des substituierenden Arztes abgegeben oder zum unmittelbaren Verbrauch überlassen werden. In einem solchen Fall muss die Anweisung bzw. ein Hinweis auf das Vorliegen der schriftlichen Anweisung auf dem Rezept vorhanden sein.