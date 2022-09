Data-Matrix- versus QR-Code

Auch wenn im Zusammenhang mit Securpharm oft von einem QR-Code gesprochen wird, korrekterweise handelt es sich um einen Data-Matrix-Code. Was ist eigentlich der Unterschied?

Beides sind sogenannte 2-D-Codes. Der Data-Matrix-Code zeichnet sich aber durch eine geringere Größe aus (Minimum 10x10 mm) und eignet daher zur Platzierung auf kleinen Flächen, wie einer Arzneimittelpackung. Die Datenmenge, die man mit einem Data-Matrix-Code abbilden kann, ist daher auch kleiner, aber mit bis zu 2.235 alphanummerischen Zeichen für Arzneimittel ausreichend.

Charakteristisch für einen Data-Matrix-Code ist seine L-Form am linken Rand der bedruckten Fläche. Ein QR-Code ist an den Quadraten in drei seiner vier Ecken gut zu erkennen.