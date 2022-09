Müller zeigt sich optimistisch, dass sich auch am Menschen so die unerwünschten Effekte reduzieren lassen. „Kein Experiment der Maus ist in der Lage, kardiotoxische Effekte im Menschen gänzlich auszuschließen. Mäuse sind sehr insensitiv gegenüber CV-Effekten. Jedoch wurde Tesaglitazar (bei frühere Forschungen) in der Regel oral mit einer etwa 1000-fach höheren Dosierung gegeben als unser peripher appliziertes GLP-1/Tesaglitazar, was alleine schon stark darauf hindeutet, dass weniger Nebeneffekte zu erwarten sind. Dazu kommt, dass GLP-1/Tesaglitazar nur in Zellen gelangt, welche den GLP-1 Rezeptor exprimieren. Und dieser ist nur in ganz wenigen Zellen im Herzen zu finden“, sagt er.