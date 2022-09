Auf Nachfrage versichert der Hersteller Galderma, dass sich die Rezeptur seit der erstmaligen Zulassung der Metrocreme® im Jahr 2003 nicht verändert habe. Es ist bekannt, dass Metrocreme® lokale Reizerscheinungen hervorrufen kann. In diesem Fall soll das Präparat weniger als zweimal täglich angewendet oder abgesetzt werden. Nach dem Abklingen der Hautreaktionen kann auf Anweisung des Arztes ein erneuter Behandlungsversuch erfolgen. Laut Galderma kann es sich lohnen, die Therapie fortzuführen, da derartige Nebenwirkungen in der Regel in den ersten zwei Anwendungswochen auftreten und dann abklingen. Zur Therapieoptimierung empfiehlt es sich, nach der Anwendung von Metrocreme und nachdem diese Creme in die Haut eingezogen ist, eine Pflegecreme aufzutragen, die nicht fettend ist und keine Duftstoffe enthält.