Die Preisverleihung fand am 8. September 2022 im Eisenhower-Saal der Goethe-Universität in Frankfurt statt. Prof. Dr. Manfred Schubert-Zsilavecz, Professor für Pharmazeutische Chemie an der Universität Frankfurt und bis 2021 auch Vizepräsident der Goethe-Universität, erläuterte als Stiftungsbeirat Zweck und Sinn der von Apotheker Dr. Franz Stadler und seiner Frau Beatrix gegründeten Stiftung für Arzneimittel, nämlich die Arzneimittelsicherheit, ihre Förderung in Wissenschaft und Forschung, auch zum Wohl des Verbraucherschutzes stärker herauszustellen.