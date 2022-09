Rechtsprechung liegt ein restriktives Verständnis der Rezeptur zugrunde

Dieser Rechtsprechung liegt – vereinfacht gesagt – ein restriktives Verständnis der Rezeptur zugrunde. Unter anderem ausgehend von Sinn und Zweck des Zulassungsverfahrens, nämlich der effizienten Kontrolle industriell und für einen unbestimmten Patientenkreis hergestellter Arzneimittel, bejahen die Gerichte überwiegend dann das Vorliegen eines zulassungspflichtigen FAM, wenn es in der Apotheke zu keinerlei wesentlichen Herstellungsschritten mehr kommt, weil insbesondere der bezogene Arzneistoff bzw. das Arzneimittel vor der Abgabe an den Patienten in keiner Weise mehr verarbeitet bzw. verändert werden muss. Vereinzelt haben Gerichte allerdings auch eine noch erforderliche Verarbeitung in der Apotheke für unbeachtlich erklärt und so letztlich das Rezepturprivileg ihrerseits – sinn- und zweckwidrig – ausgehöhlt (vgl. etwa BGH, Urteil v. 04.09.2012, Az. 1 StR 534/1).