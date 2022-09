Nach Konstituierung der Delegiertenversammlung der Apothekerversorgung Niedersachsen am 2. Februar 2022 trat diese am 31. August 2022 zu ihrer ersten regulären Sitzung in Hannover zusammen. Zu den Aufgaben der gewählten Apothekerinnen und Apotheker aus Niedersachsen, Hamburg und Sachsen-Anhalt gehört, den Geschäftsbericht zu beraten und zu verabschieden und Leistungsänderungen zu beschließen.