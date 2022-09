Der große Knall blieb zum E-Rezept-Start in Westfalen-Lippe und Schleswig-Holstein am 1. September erwartungsgemäß aus und laut TI-Dashboard gab es auch keine großen Sprünge, sondern der Anstieg ging kontinuierlich weiter – 232.226 elektronische Verordnungen waren am gestrigen Montag eingelöst. Allerdings scheint es nicht überall rund zu laufen. In den sozialen Medien und gegenüber der DAZ berichten viele Kolleginnen und Kollegen über Probleme beim Beliefern und/oder Abrechnen von elektronischen Verordnungen. Aus Westfalen-Lippe beispielsweise erreichte die Redaktion eine E-Mail eines verzweifelten Kollegen, der zu Beginn des Rollouts mit massiven Problemen bei der Belieferung zu kämpfen hatte, nachdem er zunächst vergeblich auf ein E-Rezept gewartet hatte.