Welchen medialen Fußabdruck hat unser Berufsstand also bisher hinterlassen und welches Bild existiert in den „kreativen Köpfen“ der Filmschaffenden? Diesen Fragen ist Apotheker Christian Redmann auf den Grund gegangen und hat die Antworten in einen unterhaltsamen Vortrag verpackt – teils mit amüsanten oder auch bedauerlichen Ergebnissen.