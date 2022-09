Die dritte Ausgabe „Offizin+“ mit dem spannenden Thema Digitalisierung ist erschienen. Wie kann man dieser Herausforderung, die spätestens seit der Einführung des E-Rezepts mehr als präsent ist, gerecht werden? Als Gesundheits- und Arzneimittelexperten sind wir zunehmend mehr gefragt, wie sollen wir da noch digital performen? In dieser Ausgabe lesen Sie, was man selbst bewältigen kann und wann man professionelle Hilfe in Anspruch nehmen sollte.