Außerdem wird Sylvia Wilhelm neu in den Vorstand berufen. Die 49-Jährige wird dort ab Anfang 2023 das Risikoressort leiten und damit die Nachfolge von Eckhard Lüdering antreten, dessen Vertrag im kommenden Jahr ausläuft. Wilhelm ist seit zehn Jahren bei der Volkswagen Bank tätig und dort für das finanzielle und nicht finanzielle Risikomanagement zuständig. Davor hatte sie verschiedene Leitungsfunktionen im Kreditrisikomanagement der Deutschen Bank ausgeübt.

Pochhammer beschreibt Wilhelm als „eine versierte Managerin, die Expertise in der Kreditanalyse und im Risikomanagement mitbringt, und die sich bestens mit den regulatorischen Anforderungen im Bankengeschäft auskennt“. Pochhammer sei erfreut, dass sie ihre langjährige Erfahrung in die Apobank einbringen werde. Weiter erklärte der Aufsichtsratsvorsitzende: „Mit ihrem frühzeitigen Start haben wir die Basis geschaffen, den Übergang im Risikoressort so optimal wie möglich zu gestalten.“ Ihr Vorgänger Lüdering ist gemäß Angaben der Bank seit dem Jahr 2000 für die Apo-Bank tätig. Ab Ende 2010 leitete er das Risikoressort. Seit April 2011 gehört er dem Vorstand an. Lüdering ist 62 Jahre alt.