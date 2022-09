Neben dem Test- und Impfmanagement lassen sich den Angaben zufolge auch pharmazeutische Dienstleistungen koordinieren. In mehr als 2.000 Apotheken werde No-Q bereits als Software zur umfassenden Terminkoordination eingesetzt. „So konnten in Deutschland bereits über 70 Millionen Test- und Impftermine abgewickelt werden“, schreibt Noweda. „Die Einstellungen für die Terminvergabe, Datenabfrage und Nutzermitteilungen können eigenständig an die Bedürfnisse der einzelnen Apotheken angepasst werden. Apotheken können sehr differenziert mehrere Dienstleistungen parallel in No-Q verwalten.“

Künftig sollen Termine aus No-Q auch über IhreApotheken.de zu finden sein und können von den Nutzerinnen und Nutzern in wenigen Klicks gebucht werden. Die 7.000 Mitglieder des Zukunftspakts Apotheke haben nun die Möglichkeit, das Angebot von No-Q zu nutzen. „Das hat gleich zwei wesentliche Vorteile: Teilnehmer optimieren das eigene Termin- und Prozessmanagement und profitieren außerdem von der breiten Sichtbarkeit auf IhreApotheken.de“, betont die Genossenschaft.

No-Q teilt Ziele des Zukunftspakts

Matthias Polig, Geschäftsführer von Vertical-Life, dem Anbieter von No-Q, begrüßt die Zusammenarbeit in der Mitteilung. „Wir können uns sehr gut mit den Zielen des Zukunftspakts Apotheke identifizieren“, sagt er. „Deshalb freuen wir uns umso mehr, von nun an als Partner mit effizienten Lösungen für Terminvergabe, Kapazitätsmanagement und Personalplanung einen wichtigen Beitrag für die Unabhängigkeit und Profitabilität der Vor-Ort-Apotheken zu leisten.“

Auch Jan-Florian Schlapfner, Gesamtprojektleiter des Zukunftspakts Apotheke, freut sich über die neue Partnerschaft. „Viele Apothekerinnen und Apotheker sind auf der Suche nach einer einfachen und schnellen Unterstützung bei der Vergabe von Terminen“, weiß Schlapfner. „Genau da setzt unsere Kooperation an. Wir sind überzeugt, dass wir mit No-Q eine bequeme, flexible Umsetzung anbieten, die essenziell für ein flächendeckendes Angebot ist. Damit kann sich die lokale Apotheke auf das Wesentliche konzentrieren: die Gesundheit der Patientinnen und Patienten.“