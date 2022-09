Bei der Diskussion im Rahmen der NARZ-Mitgliederversammlung wurde auch deutlich, wo das eigentliche Problem bei der Übertragung von E-Rezept-Token in Apps einiger privater Anbieter liegt. Demnach würden einzelne Apps Token-Fotos an Apotheken senden, um diese zu entschlüsseln. Dann könnten die E-Rezepte sogar für die Einlösung in einer anderen Apotheke gesperrt sein, ohne dass der Nutzer dies überblicke. Dies erkläre, warum die Übertragung der Token oder auch nur der Fotos von Token außerhalb einer geschützten Umgebung so problematisch sei. Gerüchteweise hieß es bei der Diskussion auch, die Anbieter solcher Apps hätten diese Vorgehensweise nun als problematisch erkannt und würden daher an anderen Umsetzungen arbeiten.