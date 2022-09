Süßstoffe verändern die Darmflora

Bei allen Probanden, die Süßstoffe eingenommen hatten, also auch in der Gruppe der Aspartam- und Stevia-Anwender, fanden die Forscher Veränderungen im Mikrobiom. Am stärksten waren diese in den Saccharin- und Sucralose-Gruppen, die zuvor auch die höchsten Blutzuckerspiegel gezeigt hatten. Erklären lässt sich das dadurch, dass sowohl Saccharin als auch Sucralose besonders lange Verweilzeiten im Darm und damit intensiven Kontakt mit der Darmflora haben.