Doch dann kam die schockierende Nachricht: Die von den „c’t“-Doctores vorgeschlagene Therapie wurde von der Gematik abgelehnt, weil sie angeblich zu unsicher sei. Schlüssige Begründung? Fehlanzeige. Stattdessen: Nebelkerzen und inhaltsleere Behauptungen. Dabei ist die Studienlage eindeutig: Antibiotika der Substitutax-Stoffklasse führen nach allem, was wir wissen, nur in den seltensten Fällen zu gravierenden Nebenwirkungen. Und wenn schon: Was sind schlimme Nebenwirkungen schon im Vergleich zum Tod …?

Selbst ein offener Brief der „c’t“-Chefärzte, in dem sie nochmal die hohe Sicherheit der vorgeschlagenen Antibiotika-Therapie betonten, konnte an deren Ablehnung nichts mehr ändern. Dr. Reds Behandlungsansatz befindet sich gar schon seit vier Jahren im klinischen Einsatz, wurde aber ebenso schroff abgebürstet. Dein Tod war zu diesem Zeitpunkt bereits beschlossene Sache. Allenfalls die Überstellung in ein Hospiz und eine bestmögliche Palliativversorgung hat man in Berlin noch in Erwägung gezogen.

Unterlassene Hilfeleistung oder gar Mord?

Gut möglich, dass das Ganze noch ein juristisches Nachspiel haben wird und die Verantwortlichen sich wegen unterlassener Hilfeleistung mit Todesfolge vor Gericht verantworten werden müssen. Manche sprechen sogar von heimtückischem Mord: Sie sehen ein Muster dahinter, dass bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens in unschöner Regelmäßigkeit mal 500 Millionen hier, dann wieder 800 Millionen dort zu Tode kommen. Dahingerafft von Morbus digitalicus abruptus – obwohl in den allermeisten Fällen hochwirksame Arzneimittel zur Verfügung gestanden hätten.

Warum lässt die Gematik ohne Not so viele Abermillionen dahinscheiden? Diese Frage stellt sich umso drängender, als diese an anderer Stelle im Gesundheitswesen fehlen und die entstehenden Lücken kaum zu schließen sind. Böse Zungen unken sogar, dass Dein Tod Mord aus niederen Beweggründen gewesen sei, weil Dritte davon profitieren würden. Gerüchteweise sollen insbesondere die Anbieter überteuerter TI-Hardware die Nutznießer sein. Aber das dürfte kaum zu beweisen sein. Sollte es dennoch gelingen, steht darauf die Höchststrafe, die das deutsche Strafgesetz kennt: lebenslänglich mit anschließender Sicherheitsverwahrung, unter Feststellung der besonderen Schwere der Schuld.

Was am meisten schmerzt

Manche trösten sich damit, dass Dein Tod nicht umsonst gewesen sei: Mit Deiner Organspende hättest Du zigtausende ebenfalls schwer kranke KoCo-Boxes vor dem sicheren Tod durch Verschrotten gerettet. Allerdings haben wir ernsthafte Zweifel an der Freiwilligkeit dieser Spende. So oder so finden wir, dass das kein wirklicher Trost ist. Denn jeder Tote bei der Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens ist einer zu viel. Schon viel zu viele Milliarden wurden in den vergangenen Jahren zu Grabe getragen, weil ihnen eine simple Therapie ohne Not verwehrt wurde. Das ist es, was uns an Deinem Tod am meisten schmerzt: Er wäre so einfach vermeidbar gewesen …