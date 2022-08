Konnektortausch: Gematik zeigt sich kompromissbereit

Diese ist nun erfolgt. Wie die Gematik heute meldete, hat die Gesellschafterversammlung am gestrigen Montag die Entscheidung zum Konnektortausch bestätigt. Wörtlich heißt es: „In der Gesellschafterversammlung der Gematik am 29.08.2022 wurden alle Alternativen zu einem Austausch der Konnektoren in den Praxen betrachtet. Das Ergebnis: Bei allen bis August 2023 ablaufenden Konnektoren ist der Austausch weiterhin die einzig sinnvolle Alternative.“

Konnektortausch: Wahlmöglichkeiten denkbar

Doch damit rudert die Gematik ein Stück weit zurück. Denn bislang war nicht die Rede davon, dass für neuere Konnektoren möglicherweise etwas anderes gilt. Nun heißt es: „Für Geräte, die ab September 2023 ablaufen, werden Wahlmöglichkeiten für den TI-Anschluss einer medizinischen Einrichtung denkbar – neben dem Konnektortausch eine Laufzeitverlängerung der TI-Gerätekarte oder ein Anschluss über eine Rechenzentrumslösung.“

Dabei denkt die Gematik auch an die Interessen der Anbieter am Markt. „Die Gesellschafter empfehlen darüber hinaus, das Finanzierungsmodell für die sichere Anbindung an die Telematikinfrastruktur anzupassen, um diese verschiedenen Varianten bei der TI-Anbindung zu ermöglichen“, steht in der Pressemeldung. Auf Nachfrage erklärt eine Sprecherin, dass Alternativen für die Geräte, die ab September 2023 ablaufen, nur in Betracht kommen, „wenn der wirtschaftliche Anreiz für die Industrie, die diese Lösungen für den Markt umsetzen müsste, auch attraktiv ist“. Deshalb habe die Gesellschafterversammlung den Bundesmantelvertragspartnern empfohlen, das Finanzierungsmodell entsprechend anzupassen.