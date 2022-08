Wie schneiden Apotheken bei Google ab?

Um die Google-Rezensionen der Apotheken zu analysieren, wurde einer Adresskartei mit Namen, Adressen und Kontaktdaten von 18.346 Apotheken die entsprechenden Bewertungen mit Stand Ende Juli 2022 aus Google Maps zuge­ordnet. Auf diese Weise konnte für 18.258 Apotheken (99,5 Prozent) der ursprünglichen Adresskartei ein passender Eintrag in Google Maps gefunden werden.



Für die restlichen 88 Apotheken der Adresskartei konnte kein oder kein passender Eintrag in Google Maps gefunden werden, z. B. weil es in Google Maps lediglich für das Ge­bäude, nicht jedoch die darin befind­liche Apotheke einen Treffer gab.