Alle drei Importe sind mit einem großen „I“ gekennzeichnet, was bedeutet, dass es sich nicht um Importe handelt, deren Abgabe einen Vorteil für das Einsparziel bringt. Auffällig ist aber, dass nur das Original mit dem Häuschen-Symbol gekennzeichnet ist und somit die einzige in Frage kommende Abgabeoption darstellt. Warum dem so ist, erklärt ein Blick auf die Spalte „Vergleichs-VK“. Dieser um alle Rabatte bereinigte Verkaufspreis ist für den Vergleich zwischen Original und Import maßgeblich. In diesem seltenen Fall ist das Original im normalen Verkaufspreis zwar teurer als die Importe, im Vergleichs-VK allerdings günstiger. Im Rahmenvertrag ist in § 2 Abs. 7 Satz 5 Folgendes festgehalten: