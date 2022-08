Im vergangenen November war die Jury eines Bundesgerichts in Cleveland zu dem Schluss gekommen, dass die US-Einzelhändler beziehungsweise Apothekenketten Walmart, CVS und Walgreens den Verkauf von opioidhaltigen Schmerzmitteln wie Oxycontin im Bundesstaat Ohio nicht ausreichend kontrolliert hätten. Somit trügen sie eine Mitschuld an der Opioid-Krise, die in den USA über zwei Jahrzehnte zu fast einer halben Million Toten geführt hat. Und damit müssten sie sich auch an den Kosten zur Bewältigung der Krise beteiligen. Geklagt hatten zwei Landkreise in Ohio.