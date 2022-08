Der erste politische Sommerabend der Hamburger Heilberufekammern fand am gestrigen Mittwoch mit etwa 100 Gästen aus der Politik, den Medien und dem Gesundheitswesen statt. Gastgeber waren die Apothekerkammer, die Ärztekammer, die Psychotherapeutenkammer, die Tierärztekammer und die Zahnärztekammer Hamburg. Aus der Hamburger Politik waren der Erste Bürgermeister Peter Tschentscher, der selbst Arzt ist, und Sozialsenatorin Melanie Leonhard (beide SPD) dabei. Kai-Peter Siemsen, Präsident der Apothekerkammer Hamburg, moderierte die Veranstaltung im Anglo-German Club an der Außenalster – und damit am gleichen Standort wie der letzte politische Sommerabend der Hamburger Apotheker vor der Pandemie, der erkennbar als Vorbild für die Veranstaltung diente.