Carlos Kasper (SPD) ist einer der jüngsten Abgeordneten im Deutschen Bundestag. Bei der vergangenen Wahl im September 2021 schaffte der 27-Jährige (Wahlkreis 163: Chemnitzer Umland – Erzgebirgskreis II) über die Landesliste seiner Partei den Sprung nach Berlin. Im Interview mit der „Zeit“ sagte er damals: „Demokratie muss von allen gelebt werden, sonst funktioniert es nicht – auch von der Politik selbst.“ Und das sei oft schwierig in Sachsen.

Immer wieder habe er im Wahlkampf Steine in den Weg gelegt bekommen. „Wenn ich öffentliche Institutionen wie Museen oder Flüchtlingsheime im Wahlkampf besuchen wollte, haben immer wieder welche abgesagt, mit der Begründung, es sei nicht erwünscht, dass dieser Ort politisiert werde. Genau das hören wir seit Jahren von der CDU in Sachsen: dass Politik nicht stattfinden soll.“ Das Gegenteil müsse der Fall sein.

Kasper sucht Kontakt zur Basis – Apothekerin Hänel empfängt ihn

Inzwischen ist Kasper im politischen Alltag angekommen und sucht den Kontakt zu Menschen an der Basis – wie zur Apothekerin Daniela Hänel. Mit ihr wollte er am Dienstag in Zwickau über die Legalisierung von Cannabis reden. In Kontakt sind die beiden getreten, weil Hänel als Vorsitzende der Freien Apothekerschaft Forderungen unter anderem zu den Nachtdiensten in den Apotheken zugesandt hat. Kasper interessierte aber auch die Verbandsmeinung zur Legalisierung von Cannabis, die er federführend bei der SPD Fraktion mit vorbereitet.

Wie Kasper am Mittwoch im Gespräch mit der DAZ erläuterte, ist ihm als ehemaliger Zollbeamter die Bekämpfung des illegalen Schwarzmarkts besonders wichtig. In der Fraktion habe man bereits eine Position über die verschiedenen Fachausschüsse erarbeitet. „Darin befürworten wir vor allem eine Verkaufsmöglichkeit über lizensierte Shops. Das können explizit auch Apotheken sein“, sagt er.

Für Apothekerin Daniela Hänel ist das Cannabis-Thema indes nur eines von vielen, das ihr unter den Nägeln brennt. Sie treibt unter anderem die Frage um, „wer eigentlich die Krankenkassen kontrolliert“ und ob es nicht mehr Aufsicht bei deren Ausgaben brauche. „Egal ob Managergehälter und Geld für Werbezwecke – es sind immer Versichertenbeiträge, die da ausgegeben werden.“

Wie viel verdienen Apotheken an Hochpreisern?

Wenn es um Geld geht, bringt Hänel noch etwas auf die Palme: „Das Vorurteil der Politik, wir Apotheker würden an Hochpreisern enorm viel verdienen.“ Das sei totaler Quatsch. Am meisten verdiene der Staat über die Mehrwertsteuer. „Wir haben kaum etwas davon“, sagt Hänel im Gespräch mit der DAZ. „Jeder Gebrauchtwagenhändler würde den Kopf schütteln über so wenig Marge.“ Das habe sie Politiker Kasper bei seinem Besuch vorgerechnet.