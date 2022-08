Eine Rosazea durchläuft verschiedene Schweregrade: In Stadium 1 kommt es durch eine erhöhte Durchblutung der feinen Äderchen zu Rötungen im Gesichtsbereich. Meist ist die Mitte des Gesichts betroffen, vor allem die Wangen, die Nase, das Kinn und die Stirn. Betroffene leiden häufig an Juckreiz und Brennen an den Hautarealen.