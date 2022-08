Apotheken mit bis zu neun Mitarbeiter:innen und Sitz in Baden-Württemberg, die PKA ausbilden, können einen Zuschuss in Höhe von 3.500 Euro erhalten. Darüber informiert die örtliche Landesapothekerkammer in ihrem aktuellen Newsletter. Voraussetzungen sind unter anderem, dass ein Ausbildungsverhältnis vier Monate nach Ausbildungsbeginn ungekündigt ist und geplant ist, das Ausbildungsverhältnis regulär fortzusetzen. Außerdem muss der Ausbildungsvertrag zwischen August 2021 und August 2022 abgeschlossen worden sein.

Der Zuschuss wird vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus aus Mitteln der Europäischen Union im Rahmen des Förderprogramms des Europäischen Sozialfonds Baden-Württemberg (ESF) „Ausbildungsbereitschaft stärken REACT-EU“ finanziert.

REACT-EU steht für „Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe“ (Aufbauhilfe für den Zusammenhalt und die Gebiete Europas) und ist Teil des Aufbauinstruments „NextGenerationEU“, mit dem die Europäische Union 750 Milliarden Euro zur Bewältigung der Corona-Pandemie und ihrer wirtschaftlichen und sozialen Folgen bereitstellt. Das Programm läuft noch bis Ende des Jahres. Die Ausbildung zur oder zum PKA ist ein staatlich anerkannter Ausbildungsberuf nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) und somit für das Programm qualifiziert.