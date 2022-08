DAT-Antrag: Apotheken sollen symptomatische COVID-19-Patienten testen dürfen

Wer Symptome aufweist, die auf eine COVID-19-Erkrankung hinweisen könnten, muss für einen Test in die Arztpraxis gehen. Das erschwert den Versorgungsalltag, meinen die Landesapothekerkammer (LAK) und der Landesapothekerverband (LAV) Baden-Württemberg: Sie wollen beim Deutschen Apothekertag Mitte September in München einen Antrag vorlegen, in dem der Gesetz- beziehungsweise Verordnungsgeber aufgefordert wird, die Vorschriften so zu ändern, dass symptomatisch Erkrankte sich auch in den Apotheken testen lassen können.

Konkret heißt es in dem Antrag: