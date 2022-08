„14U Pharma“ soll Import breiter aufstellen

Der Pharmaimporteur CC Pharma aus Densborn in der Eifel hat mit der 100-prozentigen Tochter „14U Pharma“ ein neues Unternehmen gegründet und am 1. Juni 2022 an den Markt gebracht. Laut Handelsregisterauszug liegt der Geschäftszweck von 14U Pharma im Großhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen und Medizinprodukten sowie Diagnostika, Kosmetika, diätetischen Lebensmitteln und Nahrungsergänzungsmitteln. Zusätzlich ist 14U Pharma im Im- und Export derartiger Produkte tätig und erbringt Logistikleistungen in diesem Sektor.

Nach den Worten von CC Pharma-Geschäftsführer Klaus Becker, der in derselben Funktion auch bei der neuen Tochter tätig ist, soll 14U Pharma den Kunden einerseits eine „weitere Option für den Bezug von Import-Arzneimitteln“ ermöglichen und andererseits Artikel anderer Produktsegmente aus dem pharmazeutischen und medizinischen Bereich anbieten. Mit der neuen Tochter würden sich neue Möglichkeiten bieten, sich „am Importmarkt breiter aufzustellen, präsenter zu sein und damit konkurrenzfähiger zu werden“. Das Geschäftsmodell lebe von Verfügbarkeit und Lieferfähigkeit der Produkte. Eben diese beiden für Apotheken relevanten Aspekte könnten mit 14U Pharma verbessert werden.