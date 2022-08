Ofloxacin für Kinder bei Bindehautentzündung – zu häufig verordnet?

Bindehautentzündungen im Kindesalter sind sehr häufig. Sie können nicht infektiös durch mechanische Reize oder Allergie ausgelöst werden oder infektiöser Natur sein. Typische Erreger sind beispielsweise Staphylokokken, Strepktokokken, Moraxella catarrhalis, H. influenzae, Gonokokken, Chlamydien sowie häufig Viren wie beispielsweise Adenoviren. Ob viral oder bakteriell, ist selbst für Ärzte nicht immer leicht zu unterscheiden.

Fakt ist: Bei Konjunktivitis gibt es eine sehr hohe Rate an Spontanheilungen. Schon im Jahr 2005 wurde im Journal „Lancet“ eine Studie veröffentlicht, in der selbst bei nachgewiesener bakterieller Konjunktivitis innerhalb einer Woche unter Placebo bei 80 Prozent eine Heilung eintrat. Hierbei wurden Kinder im Alter von sechs Monaten bis zwölf Jahren in die Studie eingeschlossen. Auch die deutsche ophthalmologische Gesellschaft (DOG) riet schon vor zehn Jahren zur Zurückhaltung, da eine Konjunktivitis in 60 Prozent der Fälle auch ohne Behandlung ausheile (die DAZ berichtete).