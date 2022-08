Vaya Health: Im Namen der Apotheke

Noch steckt Vaya in den Kinderschuhen. Vor gut zwei Wochen live gegangen, können sich Nutzer aktuell die Version 1 der App herunterladen. Damit sind OTC-Bestellungen möglich. Bislang ist außer Wickop mit seiner Darmstädter Apotheke nur ein 4er-Apothekenverbund aus dem Saarland in der App aktiv. „Aktuell sind wir mit weiteren Apotheken in verschiedenen Städten, darunter in Köln und Berlin, im Gespräch“, sagt Wickop.

Die Version 2 der App soll im September live gehen, an Apotheken in mindestens fünf deutschen Städten verlinken und die Möglichkeit bieten, rezeptpflichtige Arzneimittel zu bestellen. Voraussetzung dafür ist laut Wickop der Start des E-Rezeptes. Außerdem sollen Kunden künftig auf Wunsch eine pharmazeutische Betreuung durch die entsprechende Apotheke erhalten können. Darüber hinaus hat der Vaya-Gründer eine Anbindung an das Warenlager geschaffen, um eine direkte Information der verfügbaren Produkte zu ermöglichen. Künftig sollen auch die Verfügbarkeiten beim Großhandel abgebildet werden. Nicht zuletzt sei eine Social-Media-Kampagne zur Promotion der App in Vorbereitung.