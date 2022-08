Lauterbach setzt auf differenzierte Impfempfehlungen

Das Coronavirus lässt sich offensichtlich nicht von hohen Sommertemperaturen schrecken. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bundesweit knapp unter 400, die Dunkelziffer dürfte weit höher sein. Selbst den vierfach geimpften Bundesgesundheitsminister hat es vergangene Woche erwischt – er versorgte sich umgehend mit Paxlovid.

Am Wochenende war Karl Lauterbach schon wieder mit Interviews zur Stelle. Gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe sprach er sich für „klare Empfehlungen für alle Altersgruppen“ aus, ob und in welchen Fällen diese zweite Auffrischungsimpfung ratsam ist. „Wir sollten nicht nur sagen, was die Über-70-Jährigen machen sollen“, so der SPD-Politiker. „Wir müssen auch eine Antwort für den 40-Jährigen haben. Sollte er sich auf keinen Fall impfen lassen? Oder nur in Ausnahmefällen, zum Beispiel bei sehr vielen Kontakten am Arbeitsplatz? Oder nur, wenn der Hausarzt das empfiehlt? Man braucht für jedes Alter eine Botschaft.“ Spätestens, wenn die neuen an die Omikron-Variante angepassten Impfstoffe da seien, „sollte es klare Ansagen auch für die Unter-60-Jährigen geben“.

Vergangene Woche hatte Lauterbach erklärt, eine Zulassung der neuen Impfstoffe sei frühestens am 9. September zu erwarten. Dabei erklärte auch, dass eine Impfung mit diesen neuen Vakzinen besser vor einer Ansteckung schützten als mit den bisherigen.