„Handeln Sie jetzt, bevor Ihnen das bundesdeutsche Gesundheitswesen in Rauch und Asche aufgeht.“ Mit diesem Appell wenden sich jetzt die Freie Apothekerschaft und die Interessengemeinschaft Medizin (IG Med) hilfesuchend an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). In einem Brandbrief fordern sie ihn auf, die Sozialgesetzgebung so anzupassen, dass medizinische Versorgung wieder gelingen kann.

Ob Nullretaxationen auf Apothekenseite oder Regresse und Wirtschaftlichkeitsprüfungen auf Ärzteseite – die Heilberufler haben genug von den Gängeleien der Krankenkassen. Sie empfinden es „als Ungerechtigkeit, wie wir von der Politik, den Sozialgerichten und den Krankenkassen behandelt werden“, schreiben sie. „Und ja – unter solchen Bedingungen vergeht uns auch die Lust, weiter für die medizinische Versorgung verantwortlich zu sein und dafür auch noch eigenes Geld mitzubringen.“