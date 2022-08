Täglich werden Unmengen von Gesundheitsdaten produziert, zum Beispiel durch elektronische Patientenakten oder Wearables. Genutzt werden diese Daten allerdings in Deutschland bislang kaum, obwohl das Potenzial riesig ist. Mit ein Grund, dass dieser Schatz nicht gehoben wird: Es fehlen Menschen mit der notwendigen Qualifikation. Hier will das neue Zertifikatsprogramm „Data Science in Health” der Goethe Business School und des House of Pharma & Healthcare ansetzen.