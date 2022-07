Die eingesetzten Elemente, die die Sinne ansprechen sollen, müssen allerdings zu der jeweiligen Apotheke passen. Man sollte sich Gedanken darüber machen, welche Werte man vertritt und ob man einen Schwerpunkt der Apotheke besonders hervorheben möchte.

Liegt der Schwerpunkt beispielsweise auf der Phytotherapie, so bietet es sich an, natürliche Elemente einzusetzen, z.B. Pflanzen, Theken oder Regale aus Holz, angenehme Klänge aus einer Zwitscherbox oder von einem Zimmerbrunnen. Bietet man beispielsweise ein großes Sortiment an Kosmetik an, kann man dies mit künstlerischen Elementen wie Bildern unterstreichen, die man mit entsprechender Beleuchtung in Szene setzen kann. Ein angenehmer Raumduft kann hierbei die Optik unterstreichen.