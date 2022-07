Rubraca ist erst seit März 2019 in der Lauer-Taxe gelistet und zählte eigentlich als Hoffnungsträger unter den neuen Tumor-Therapeutika. Rubraca hatte laut BfArM allerdings am 24. Mai 2018 nur eine „bedingte Zulassung“ erhalten: „Zum Zeitpunkt der Zulassung waren die Daten über das Ausmaß der Wirkung einer Behandlung mit Rubraca® begrenzt. Die Zulassung des Arzneimittels wurde daher unter der Bedingung erteilt, dass das pharmazeutische Unternehmen zusätzliche Daten aus der ARIEL4-Studie vorlegt, um die Sicherheit und Wirksamkeit des Arzneimittels in der Drittlinienbehandlung zu bestätigen“, heißt es. Die Europäischen Kommission wird nun eine endgültige rechtsverbindliche Entscheidung erlassen, die in allen EU-Mitgliedstaaten gilt.