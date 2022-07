Im Juni 2022 erging der lang ersehnte Schiedsspruch zu den pharmazeutischen Dienstleistungen, um die in den vergangenen Jahren gerungen wurde. Nachvollziehbar groß sind der Jubel und die Euphorie bei den Apotheker*innen darüber, was jetzt und in Zukunft möglich sein wird und wie viel damit für Patient*innen getan wurde.