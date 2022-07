Drei Fragen zu Vitamin K

Vitamin K 1 kommt natürlicherweise in vielen pflanzlichen Lebensmitteln vor, während Vitamin K 2 bakteriell gebildet wird und vor allem in tierischen und fermentierten Lebensmitteln enthalten ist (Käse, Milchprodukte, Fleisch). Beide besitzen die gleiche chemische Grundstruktur, sind aber unterschiedlich substituiert. In Japan ist Vitamin K 2 in einer Tagesdosierung von 45 mg als Arzneimittel zur Therapie der Osteoporose zugelassen. Aus europäischer Sicht gilt die Studienlage allerdings als inkonsistent.