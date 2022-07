Die E-Rezept-Quittung – worauf müssen Apotheken achten?

Rund 43.000 E-Rezepte haben Apotheken hierzulande bereits abgerechnet, wie die ABDA gestern in ihrem Newsroom informierte. Eingelöst sind laut TI-Dashboard der Gematik aktuell knapp 87.000 elektronische Verordnungen. Doch die Verteilung auf die rund 18.300 Offizinen hierzulande ist sehr ungleichmäßig: Während manche Betriebe inzwischen recht routiniert im Umgang mit dem E-Rezept sein dürfen, haben andere noch gar kein solches beliefert.

Mit Blick auf den Pflichtstart für die Apotheken am 1. September ist der Wunsch nach Information bei vielen groß. Zwar dürfte der Standardprozess zumeist keine große Hürde darstellen – doch was ist, wenn Sonderfälle auftauchen? Erst kürzlich hatte die DAZ darüber berichtet, in welchen Fällen Apotheken E-Rezepte heilen dürfen und was sie tun können, wenn die Praxis den Zuzahlungsstatus falsch angegeben hat.