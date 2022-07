Naturstoffe: Forscher entschlüsseln die Biosynthese von Strychnin

In der evidenzbasierten Pharmazie hat Strychnin eher weniger Bedeutung – steht allerdings wegen seiner in geringsten Dosierungen anregenden Wirkung auf der Dopingliste. Dennoch sind die jetzt im Fachmagazin Nature veröffentlichten Ergebnisse um Erstautor Dr. Benke Hong aus der Forschungsgruppe von Professor Dr. Sarah O’Connor, der Direktorin der Abteilung für Naturstoffsynthese am Max-Planck-Institut für chemische Ökologie in Jena, von Bedeutung für die Pharmazie.

„Strychnin gehört zu einer großen Gruppe von Naturstoffen, den sogenannten Monoterpen-Indolalkaloiden. Obwohl die chemischen Strukturen der Monoterpen-Indolalkaloide sehr unterschiedlich sind, sind die ersten Schritte der Biosynthese sehr ähnlich. Wenn wir also etwas über die Biosynthese von Strychnin lernen, erfahren wir auch, wie andere Monoterpen-Indolalkaloide wie das Malariamittel Chinin und das Krebsmittel Vincristin hergestellt werden“, erklärt O’Connor die Übertragbarkeit ihrer Forschungsergebnisse.