EU-Millionen für mehr Sicherheit bei der Polymedikation

5.650.442,81 Euro – exakt so viel Geld aus dem EU-Programm Horizon Europe steht für ein neues Forschungsprojekt zur Verfügung, bei dem „die Sicherheit bei der Polymedikation“ verbessert werden soll, und zwar durch „Management von Wechselwirkungen zwischen Arzneimitteln und Genen“. SafePolyMed heißt das auf dreieinhalb Jahre angelegte internationale Forschungsprojekt, an dem Wissenschaftler aus Deutschland, Estland, Finnland, Griechenland, Slowenien und den Niederlanden beteiligt sind. Als ein Ergebnis wollen die Forscher so zukünftig ein webbasiertes Risikobewertungssystem zur Verfügung stellen, mit dem Ärzte, Apotheker und Patienten das Risiko für unerwünschte Wechselwirkungen bei der Einnahme mehrerer Medikamente individuell bewerten können.

Damit will man gleichzeitig berücksichtigen, dass viele Patienten fünf oder mehr Arzneimittel gleichzeitig einnehmen, dass viele an mehreren Krankheiten leiden und dass es auch unterschiedliche Wechselwirkungen bei verschiedenen Patientengruppen durch die genetische Vielfalt gibt. Rund 197000 Todesfälle jährlich gehen nach einer Schätzung der Europäischen Kommission in Europa auf das Konto unerwünschter Arzneimittelwirkungen.