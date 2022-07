Neues Infoblatt für Schwangere und Stillende

Eine beruhigende Botschaft ist, dass es „für fast alle Erkrankungen in Schwangerschaft und Stillzeit … verträgliche Medikamente“ gibt, informieren die Autoren. Beispielhaft nennen sie Asthma, Bluthochdruck, rheumatische Erkrankungen, Multiple Sklerose, psychiatrische Erkrankungen, Epilepsie sowie chronisch-entzündliche Darmerkrankungen. Und: Diese in Schwangerschaft und Stillzeit sicheren Arzneimittel sollten auch alle Frauen im gebärfähigen Alter bereits bevorzugen, wenn sie eine Schwangerschaft nicht mit absoluter Sicherheit ausschließen könnten. Vor allem Frauen mit chronischen Erkrankungen und dauerhafter Arzneimittelanwendung raten die Experten zudem, bereits einen Kinderwunsch mit ihren Ärztinnen und Ärzten zu besprechen, um Arzneimittel am besten vor Eintritt einer Schwangerschaft umzustellen, so erforderlich.