Drei Fragen zu Vitamin B6

Laut DGE herrscht so gut wie kein Mangel an Vitamin B6. Auch Sportlerinnen und Sportler, die eine betont proteinreiche Kost zu sich nehmen, können ihren Vitamin-B6-Bedarf über eine ausgewogene Ernährung decken. Wenn aufgrund einer speziellen Ernährungssituation von Leistungssportlern eine Supplementierung von Pyridoxin für erforderlich gehalten wird, sollten die entsprechenden Präparate hinsichtlich ihrer Dosierung sorgfältig ausgesucht und vor allem kritisch bewertet werden. Denn in den Internet-Shops tummeln sich Produkte aus aller Welt, die so gut wie keine Kontrollen durchlaufen.

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hat für Vitamin B6 eine auch bei längerfristiger Einnahme als sicher geltende Obergrenze (upper limit, UL) von 25 mg/d festgelegt. In den USA werden 100 mg/d für unbedenklich gehalten. Das zeigt: Es gibt keine allgemein anerkannten, international gültigen Richtwerte. Vielmehr unterliegen diese den Bewertungen von Behörden, die unterschiedliche Auffassungen vertreten. Das deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) empfiehlt für den Einsatz von Vitamin B6 in Nahrungsergänzungsmitteln eine Höchstmenge von nur 3,5 mg – unter Berücksichtigung der Tatsache, dass auch mit der Ernährung und durch angereicherte Lebensmittel zusätzlich Pyridoxin aufgenommen wird.