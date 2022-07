Phagro: Temperaturvorgaben müssen auch von Versendern eingehalten werden

In diesen Tagen klettern die Temperaturen wieder über die 25°C-Marke. Das ist ein Grund zur Überlegung, wie Arzneimittel an heißen Tagen gehandhabt werden sollten. Auch der Bundesverband des pharmazeutischen Großhandels (Phagro) nimmt die aktuellen Temperaturen zum Anlass, um in einer aktuellen Pressemitteilung darauf hinzuweisen, dass die Stabilität und Wirksamkeit aller Arzneimittel mehr oder minder von Temperaturen abhängen und entsprechende Temperaturvorgaben einzuhalten sind.

Dies betreffe nicht nur kühl zu lagernde und kühlkettenpflichtige Arzneimittel, sondern auch Arzneimittel, die bei Raumtemperatur gelagert werden. Bei Letzteren bestehe auch eine Gefahr, wenn Temperaturgrenzen „zu lange überschritten“ werde, so der Großhandelsverband. Die pharmazeutischen Großhändler würden „regelmäßig und strengstens überprüft“, ob sie Temperaturen einhielten, überwachten, auswerteten und dokumentierten. Was mit Versendern sei, insbesondere aus dem europäischen Ausland, fragt der Phagro und sieht die Aufsichtsbehörden in der Pflicht.